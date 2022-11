Melanie Müller: Ex-Freund ist neuer Freund!

Durch das viele Grübeln im Dschungel merkte Melli plötzlich, wie sehr ihr Mike fehlt. "Es ist noch ganz frisch, aber sie sind wieder ein Paar. Im Dschungelcamp hat Melanie gemerkt, dass sie ihn vermisst", so ein Freund von Melanie gegenüber Bild.

Melanie Müller und ihr Freund Mike wollen sich jedoch zurzeit nicht dazu äußern.

Mellis Mutter dürfte sich über diese Botschaft jedoch tierisch gefreut haben. Sie möchte so gerne, dass ihre Kleine wieder einen Mann an ihrer Seite hat. Gegenüber OK! sagte Mama Gabriela: "Sie braucht einen Mann, der stark ist und Verständnis für sie hat, der sie in den Arm nimmt und beschützt. Das wäre schön!" Denn Melanie ist ein recht einsamer Mensch: "Sie hat sehr wenige Freundinnen, zu denen sie Kontakt hat", fügt Gabriela hinzu.

Scheint, als wäre Mike einer der wenigen, den Mel vertraut!