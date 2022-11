Meine Eltern streiten ständig!

Tobi, 15: Meine Eltern streiten sich fast jede Nacht weil mein Vater meine Mutter betrogen hat. Allerdings geht mir das alles schon auf den Geist weil ich jedes Mal alles mithöre. Was soll ich machen? Bitte helft mir.

Dr.-Sommer-Team: Sag ihnen, dass Dich das belastet.

Lieber Tobi,

Deine Eltern scheinen sich so sehr um ihr Problem zu drehen, dass sie gar nicht merken, wenn Du alle Streitereien mitbekommst. Deshalb solltest Du es ihnen sagen. Entweder beiden, oder erst mal dem Elternteil, dem Du Dich näher fühlst. Zum Beispiel so: "Ich höre euch jede Nacht streiten. Das macht mich traurig und ich kann dann nicht schlafen. Wenn ihr euer Problem allein nicht lösen könnt, dann holt euch doch Hilfe. Aber hört auf, euch jeden Abend anzuschreien." Deine Eltern werden ihren Konflikt sicher nicht ganz vor Dir verbergen können. Aber sie können aufpassen, dass sie Dich nicht zu sehr in ihre Probleme mit reinziehen. Hast Du vielleicht Großeltern, einen Onkel, eine Tante oder einen guten Kumpel, bei denen Du ein paar Tage wohnen kannst. Dann kannst Du Dich etwas ausruhen von dem Ärger zu Hause. Das wäre auch ein deutliches Signal an Deine Eltern, dass sich etwas ändern muss. Überleg es Dir, ob das für Dich in Frage kommt. Wir wünschen Dir alles Gute.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Wenn die Eltern sich trennen!

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.