Mein Freund und ich sind in das gleiche Mädchen verliebt!

Billie: Ich bin 14 und hab vor ein paar Tagen von meinem allerbesten Freund erfahren, dass er in das gleiche Mädchen verliebt ist wie ich! Er weiß nur nicht, dass ich auch in sie bin! Dann hat er mir mit Stolz gesagt, dass er zum ersten Mal seit langer Zeit so richtig in ein Mädchen verliebt sei. Und als ich einen anderen Kumpel gesagt hab, er soll das Mädchen mal fragen, was sie so von mir hält, hat sich heraus gestellt, dass sie auch in mich verliebt ist. Jetzt hab ich Angst mit meinem besten Freund darüber zu sprechen. Und auch davor, dass wenn ich mit ihr zusammen komme, dass er dann sauer auf mich ist und meine Freundschaft mit ihm kaputt geht. Was soll ich jetzt tun?

Dr.-Sommer-Team: Schon blöd, wenn sich Freunde in das gleiche Mädchen verlieben. Aber ist das wirklich Zufall? Oder seid ihr zwei euch einfach so ähnlich und macht so viel zusammen, dass es früher oder später mal dazu kommen musste?

Ehrlich gesagt, nehm ich euch die Ahnungslosigkeit nicht so ganz ab. Denn gute Freunde haben meistens ein Gespür dafür, wenn sich der andere verliebt.

Und da ist noch etwas, was mich verwundert: Warum hast du deinem Freund nicht sofort gesagt, dass du in das gleiche Mädchen verliebt bist, als er dir davon erzählt hat? Stattdessen hast du erstmal deine Chancen bei ihr ausgelotet. Das bedeutet doch, dass dir die Liebe zu dem Mädchen wichtiger ist als dein allerbester Freund. Klar, dass darf ja auch so sein. Aber dann solltest du nicht so tun als wär es umgekehrt.

Das kannst du tun:

» Sei ehrlich mit deinem Freund!

» Checkt wie stark eure Freundschaft wirklich ist!

» Leg alle Fakten auf den Tisch!

