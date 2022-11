Megan Thee Stallions echter Name

Megan Thee Stallion ist für Hits wie "Savage" oder "WAP" bekannt. Ihr echter Name ist Megan Pete. Die Rapperin aus Amerika hat jedoch auch eine Geschichte hinter ihrem Künstlernamen. Als sie eine Teenagerin war, haben ältere Jungs immer zu ihr gesagt "oh, du bist ein Hengst" – stallion ist das englische Wort für Hengst. Also machte sie es zu ihrem Twitternamen, der sich dann später zu ihrem Künstlernamen entwickelte.