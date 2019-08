Matthias Schweighöfer: Hat er heimlich geheiratet? 💍

Haben Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee geheiratet?

Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee haben zu Beginn des Jahres ihre Beziehung öffentlich gemacht. Seit dem posten die beiden regelmäßig süße Pärchenbilder zusammen auf Instagram, die Fans lieben es! Bei dem neusten Post des Schauspielers ist seinen Followern jedoch ein ganz besonderes Detail aufgefallen: Ein goldener Ring am Finger. Haben die beiden etwa heimlich geheiratet? Fans sind sich sicher, dass es sich dabei um einen Ehering handelt und gratulieren dem Paar fleißig in den Kommentaren. Wir haben bei der PR-Agentur von Matthias nachgefragt! Diese konnte die Hochzeit weder bestätigen noch dementieren. Es könnte also sein, dass hier wieder ein paar voreilige Schlüsse gezogen wurden. Aktuell dreht Matthias Schweighöfer nämlich in Amerika! Wie dem auch sei: Hauptsache ist doch, dass die beiden happy sind und das sieht man! 😍

Matthias Schweighöfer: "You Are Wanted" Staffel 2 ist gestartet

Am 18. Mai ist die zweite Staffel von Matthias Schweighöfers Serie "You Are Wanted" gestartet! Es ist die erste in und für Deutschland produzierte Serie von Amazon Prime. Auf Instagram gibt Matthias immer wieder Einblicke in die Welt seiner Serie. Staffel zwei hat insgesamt sechs Folgen. Schaut euch hier den Trailer an:

Du willst mehr über deine Stars erfahren? Dann schnapp dir die aktuelle BRAVO!