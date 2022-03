Matthias Höhn: So hart ist es, Papa zu sein

Seit der kleine Milan vor zwei Wochen das Licht der Welt erblickt hat, stellt er das Leben seiner Eltern Jenefer Riili und Matthias Höhn ganz schön auf den Kopf. Der frischgebackene Papa hat nun erzählt, wie anstrengend die alltäglichsten Kleinigkeiten plötzlich sein können!

Matthias Höhn: Baby Milan bestimmt einfach alles!

Die beiden „Berlin – Tag und Nacht“-Stars Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) lieben ihren Sohn Milan über alles. Auch, wenn es eine riesengroße Herausforderung für die beiden ist, plötzlich das ganze Leben umzukrempeln und nach ihrem Baby zu richten. Matze hat nun in seiner Instagram-Story verraten, dass plötzlich alles viiieeel länger dauert als gewohnt. Selbst wenn man nur mit dem Kleinen im Kinderwagen eine Runde draußen drehen wolle, sei das ein enormer Zeitaufwand. Denn so ein Baby hat ständig – aber auch wirklich ständig – irgendein Bedürfnis, das gestillt werden muss. Hunger, volle Windeln, etc… deshalb hat Matthias an alle künftigen oder frischgebackenen Väter da draußen einen Tipp parat: Am besten immer zwei Stunden Vorbereitungszeit einplanen – egal, was man so vor hat!

Jenefer Riili und Matthias Höhn: Schlaflos, aber glücklich

Auch Jenefers und Matthias‘ Schlaf lässt durch Klein Milan natürlich in den letzten zwei Wochen stark zu wünschen übrig. „Wir sind jetzt gerade aufgewacht, zum fünften Mal. Weil Milan alle anderthalb Stunden aufgewacht ist und geschrien hat, weil er Hunger hatte. Jetzt wurde er gefüttert und gewickelt. Wir sind müde und Milan dagegen ist topfit!“, sagte der Schauspieler in seiner Insta-Story. Doch für ihren kleinen Schatz nehmen Jenni und Matze das alles natürlich gerne in Kauf!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Checkt auch die neue BRAVO :) Für noch mehr Geschichten rund um eure liebsten Stars!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

!-->!-->!-->