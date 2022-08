Malcolm Baez: Musik im Blut

Malcolm Baez: Steckbrief

Alter: 18 Jahre

18 Jahre Herkunft: Seine Mum ist aus Deutschland, sein Vater aus Spanien. Aufgewachsen sind er und sein kleiner Bruder in der Bay Area um San Francisco

Seine Mum ist aus Deutschland, sein Vater aus Spanien. Aufgewachsen sind er und sein kleiner Bruder in der Bay Area um San Francisco Wohnort: Bisher Los Angeles, jetzt Berlin

Bisher Los Angeles, jetzt Berlin Erste Single: “Superlove” (erscheint am 12. August 2022)

“Superlove” (erscheint am 12. August 2022) Social Media: @malcolm.baez (Instagram); @ malcolmbaez (TikTok)

Ein Sunny Boy in Berlin

Dunkelblonde Haare im Sleek-Look, lässiger Bling-Style, ein Lächeln, das umhaut. Malcolm Baez sieht aus, wie der typische California Boy, wie man ihn aus Serien, Filmen oder Musik-Videos kennt.

Und: Es stimmt! Malcolm IST ein Sunny Boy, direkt aus DER Super-City Los Angeles. Aber: Verliebt hat er sich in unsere verrückte Hauptstadt Berlin! Der 18-Jährige ließ Palmen, Strand und den USA-Lifestyle hinter sich, um in Berlin seinen Traum zu leben: Mit seiner Musik durchzustarten!

California Boy: Malcolm ist in den USA aufgewachsen und lebt jetzt in Berlin BRAVO

Denn Malcolm hat mehr zu bieten, als einen nicen USA-Boy-Look: Seine Musik! Nachdem er schon seit Jahren an seinem Können feilt, legt er jetzt mit seiner ersten offiziellen Single "Superlove" los. „Ich möchte die Leute mit meiner Musik happy machen!“, sagt er im Gespräch mit BRAVO.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Superlove" handelt von der großen Liebe auf den ersten Blick und sorgt sofort für gute Vibes. Geschrieben wurde der Hit vom weltberühmten Songwriter Alexander Kronlund, der bereits Songs für Megastars wie Britney Spears geschrieben hat. “Das ist eine riesengroße Ehre für mich”, so Malcolm.

Trotzdem ist es ihm wichtig, bei seiner Musik nicht von anderen Menschen abhängig zu sein: „Ich arbeite gern mit anderen zusammen, aber ich kann auch alles allein: Songs schreiben, mastern, mixen, arrangieren... Ich probiere mich gern aus."

Malcolms Musik kannst du hier anhören und bestellen!*

*This page may contain affiliate links.

Musik im Blut

Malcolm spielt diverse Instrumente und macht Musik, seit er sieben Jahre alt ist. Er hat sich das Klavierspielen sogar selbst beigebracht und Melodien nachgespielt, die er gut fand.

„Ich hab mir ‚Star Wars‘ angesehen und so lange die Filmmusik geübt, bis ich sie konnte“, sagt er lachend.

Ganz nebenbei hat er auch verschiedene Schauspielschulen besucht und schon die ein oder andere kleine Rolle ergattert. “Ich will mich nicht auf eins festlegen, sondern sehe mich eher als Entertainer und möchte schauspielern, Musik und Content für Social Media machen”, betont Malcolm. Allein auf TikTok folgen ihm bereits zwei Millionen Zuschauer*innen.

Kleiner Entertainer: Schon als Kind liebte Malcolm die Musik. Klavierspielen brachte er sich sogar selbst bei! Malcolm Baez

Von Los Angeles nach Berlin

Vor etwa zwei Jahren zog Malcolms Familie nach Berlin um. Erst eine krasse Umstellung für den sonnenverwöhnten Kalifornier! „Ha, ha, ja, Berlin ist sooo anders als Kalifornien", gesteht Malcom lachend.

Das Wetter, die Menschen, der Vibe. Eine große Veränderung für Malcolm. Aber: Eine Gute! "Am Anfang hat mich vor allem beeindruckt, wie viele wichtige, historische Gebäude es hier gibt, sowas findet man in L.A. ja nicht. Und jetzt mag ich die Stadt sehr!“, erzählt er.

Dass er so gut Deutsch sprechen kann, hat er seiner deutschen Mutter zu verdanken, die immer nur in ihrer Sprache mit ihm geredet hat. „Ich mochte das als Kind gar nicht“, gibt Malcolm zu, „Aber jetzt bin ich so froh, dass sie es durchgezogen hat. Und ich auch!“

Denn das hilft ihm jetzt in Berlin an seiner Karriere und seinem ersten Album zu feilen, das Anfang 2023 veröffentlich werden soll.

Wird Malcolm Baez der neue Justin Bieber?

Gerade auf TikTok wird Malcolm STÄNDIG auf die angebliche Ähnlichkeit zu Justin Bieber angesprochen. Ein Vergleich, der nicht von ihm kommt, sondern von der Community.

Malcolm macht sich mittlerweile seinen Spaß daraus und geht mit Humor damit um. Aber wie steht er zu dem ständigen Vergleich? „Ich finde gar nicht, dass ich ihm so ähnlich sehe“, sagt er, "Aber ich sehe es als großes Kompliment! Noch lieber wäre es mir aber, man würde meine Musik mit seiner vergleichen. Immerhin ist Justin ein Superstar. Aber am Ende sind wir zwei verschiedene Personen!“

Du möchtest mehr über Malcolm Baez erfahren?

Wir stellen dir den Rising Star auf bravo.de, Instagram (@bravomagazin) und in den BRAVO-Heften vor. Für noch mehr spannende Facts über Malcolm, check unser Interview mit ihm aus:

!-->!-->!-->