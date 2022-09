Malcolm Baez: 10 Dinge, die du mit Musik heilen kannst

Liebeskummer

Nachwuchssänger Malcolm Baez (aktuelle Single „Superlove“) hatte schon mit 13 Jahren seinen ersten schlimmen Liebeskummer. Er tauschte den Frust gegen Kreativität und schrieb sich in einem Song seinen Kummer von der Seele. Es war sein erster selbstgeschriebener Song, der ihn auf andere Gedanken brachte. Aber auch das Hören von Musik kann ein großer Trost sein. Am besten mit traurigen Balladen starten und dann auf Gute-Laune-Songs switchen!

Langeweile

Es gibt keine einfachere und schnellere Methode, vom Was-soll-ich-mal-machen- in den Yippieh-ist-das-geil-Modus zu gelangen, als die Musik laut aufzudrehen. Und vielleicht dazu zu tanzen? Stell dir eine Party-Playlist zusammen, übe mit YouTube-Videos coole Tanz-Choreographien, lerne die Lyrics deiner Lieblingssongs auswendig und singe sie laut mit. Wetten, die Zeit vergeht wie im Flug?

Angst

Wer kann schon immer stark und mutig sein? Angstzustände sind nicht witzig, vor allem, wenn alle Welt denkt, dass es Quatsch ist, sich vor einer Prüfung, einem Gespräch, einer Flugreise oder einer Sportart zu fürchten. Musik kann die Angst nicht wegzaubern, aber sie löst deine Gedanken, du fixierst dich nicht mehr auf die eine schreckliche Sache und merkst, wie du langsam lockerer wirst. Was auch super hilft: Singen!

Heimweh

Wusstest du, dass selbst ältere Erwachsene manchmal krasses Heimweh haben können? Wenn du länger von zu Hause weg musst ins Feriencamp, zum Schüleraustausch oder zu einem Auslandsjahr, stell dir eine Home-Feel-Good-Playlist zusammen, die dir all die schönen Momente wiederbringt, die du erlebt hast. Auch für Malcolm aus Los Angeles, der gerade in Berlin an seinem Album arbeitet, ist das eine echte Hilfe. Denn mit Musik verbinden wir Stimmungen und Gefühle, auch Geborgenheit empfinden wir beim Hören einer vertrauten Melodie.

Einsamkeit

Me-Time ist toll, sich allein zu fühlen, eher nicht. Wenn keiner Zeit hat und dich ein Gefühl der Verlassenheit befällt, mach deine Lieblingssongs zu deinen besten Freunden! In vielen Liedern geht es übrigens um Einsamkeit, denn jeder von uns kennt Situationen, in denen sich einfach nur Leere breitmacht.

Trägheit

Klar ist es schön, mal zu chillen, abzuhängen, sich allen möglichen Quatsch anzusehen und alle Pflichten und Aufgaben weit von sich zu schieben. Aber manchmal weiß man genau, dass man eigentlich den A**** hochkriegen müsste – nur wie?! Die richtige Musik hilft dir, neue Energie zu tanken, treibende Rhythmen bringen automatisch Bewegung in deinen Körper. Lass dich mitziehen!

Trauer

Du hast jemanden verloren, den du gern hast, oder musstest dich von einem geliebten Haustier verabschieden – und kannst gerade nichts machen, was den Schmerz lindert. Stopp, doch, kannst du, denn auch Trost kann man in Musik finden. Nicht immer stellen die Songs gleich alle negativen Gefühle ab, Trauer braucht ihre Zeit. Aber Musik hilft dir dabei, sie zu verarbeiten.

Selbstzweifel

Sich selbst blöd zu finden, nicht liebenswert und nur die eigenen Fehler und Unzulänglichkeiten zu sehen, kann einen ganz schön fertigmachen. Ganz lang fand Malcolm, dass er nicht gut genug singen kann und war voller Selbstzweifel. Sein Tipp: Wenn du in diese Stimmung gerätst, such dir Songs, die von Mut handeln, die dich bestärken und die dir den Glauben an dich selbst zurückgeben. Und singe lauthals mit! Es gibt eine Menge davon!

Ärger

Du bist sauer, auf 180 oder total genervt und kannst keinen klaren Gedanken fassen? Das kann passieren. Jetzt muss die Wut raus, damit sie sich nicht festsetzt. Deine passende Musik ist laut und wild! Der stampfende Rhythmus von Rocksongs, brüllende Heavy-Metal-Stimmen und kreischende Gitarrenriffs sind genau dein Ding. Kreisch deinen Zorn aus dir heraus und freue dich, wenn er dabei langsam verfliegt.

Nervosität

Dein Blut pocht in deinen Adern, du kannst nicht stillsitzen, dich nicht konzentrieren, knibbelst an den Fingern und Haaren rum – aaahhh, wie bringst du jetzt Ruhe in deinen Körper? Malcolm macht sich dann die richtige Musik an, atmet im Rhythmus eines schönen, langsamen Songs und lässt sich richtig in die Melodie fallen. Musik beruhigt, es gibt sogar Meditationsmusik, die dich geradezu in Trance versetzen. Ooommmm …

