Doppelgänger der Stars: Maia Mitchell & Selena Gomez

Im Netflix-Film "The Last Summer" spielte Maia Mitchell an der Seite von "Riverdale"-Hottie KJ Apa. Einige dürften dabei kurz verwirrt gewesen sein. Denn die 25-Jährige könnte die Zwillings-Schwester von Pop-Sängerin Selena Gomez sein. Damit haben die beiden also schon jeweils einen ihrer sieben Doppelgänger gefunden!