Madison De La Garza verkörperte Juanita Solis. Die Tochter von Gabrielle wurde von ihren Eltern ganz schön verzogen und galt alt besonders launisches Kind. Nach ihrer Karriere bei "Desperate Housewives" ergatterte die Halbschwester von Demi Lovato zahlreiche Rollen in Filmen wie Bad Teacher oder Caged No More. Die 17-Jährige hat sich zu einer wunderschönen jungen Frau gemausert.