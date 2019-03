Diese Nachricht ist zwar eigentlich traurig, dürfte aber so manchen Boy da draußen erfreuen: Madison Beer ist wieder Single ! Die 20-Jährige hat sich nach gut zwei Jahren Beziehung von ihrem Freund Zack Bia (22) getrennt.

Madison Beer: Glücklicher Single

Madison Beer selbst bestätigte die Trennung von Zack, indem sie sich auf Social Media als „Single Madison“ bezeichnete. Und damit nicht genug: Sie betonte sogar, dass sie jetzt richtig aufblühe! Guckt man auf den Instagram-Profilen der einstigen Lovebirds, sucht man vergeblich nach Pärchen-Pics, die beiden haben bereits alles gelöscht! Zwischen den beiden hat es schon früher immer mal wieder gekriselt. Sogar eine Trennung haben die zwei bereits hinter sich! Doch sie hatten sich nach jedem Streit wieder zusammengerauft – bis jetzt! Diesmal scheint es wirklich ernst zu sein.

Madison Beer nimmt Abstand von „Arschlöchern“

Schon in der vergangenen Woche hatte Madison in einigen Tweets angedeutet, dass es zwischen ihr und Zack gerade nicht besonders gut laufen kann: „Bevor du dir selbst Depressionen und Angstzustände diagnostizierst, stelle sicher, dass du nicht von Arschlöchern und Menschen umgeben bist, die sich nicht für dich interessieren“, schrieb die Sängerin am Donnerstag. Puh, das klingt nicht gerade danach, als wären sie und Zack im Guten auseinander gegangen…

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: