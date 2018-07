Lukas Rieger: So sollte seine Freundin sein

Lukas Rieger gehört zu den erfolgreichsten deutschen Sängern. Tausende Mädchen stehen auf seine eisblauen Augen, sein süßes Lächeln, seine tolle Musik. Doch was wünscht sich der 19-Jährige in einer Beziehung? Hier spricht Lukas über Dates und Traumgirls ...

Lukas Rieger zwischen Fame und Liebe

Immer gut gelaunt, immer cute, immer cool – Seit Jahren begleitet BRAVO Lukas Rieger. Immer wieder sprachen wir mit dem Sänger nicht nur über seine krassen Erfolge, sondern auch über Mädchen, Liebe und Beziehungen. Doch mit dem Fame kommen auch Probleme, denn während andere Jungs in seinem Alter erste Beziehungen unbeschwert genießen können und gechillt mit ihrer Freundin in der Stadt abhängen, ins Kino gehen oder in den Urlaub fahren können, steht Lukas unter dem Druck der Öffentlichkeit. Da ist es nicht so einfach "die Richtige" zu finden, doch wie stellt sich der Teenieschwarm eigentlich seine Traumfrau vor?

Ein Beitrag geteilt von rizzle (@lukasrieger) am Jul 19, 2018 um 4:20 PDT

Lukas Rieger: So sollte seine Traumfrau sein

Er ist 19, cute, cool – Klar, dass Lukas auch gern mal eine längere, feste Beziehung hätte. Wieso das bisher nicht geklappt hat bleibt ein Rätsel, doch all zu hohe Ansprüche hat Lukas nicht. "Meine Traumfrau sollte einfach cool und lustig drauf sein. Mir ist es egal ob sie blonde, schwarze oder rote Haare hat – wir sollten einfach einen guten Vibe haben.", erzählt der "Side by Side"-Interpret. Mädels aufgepasst, damit könnt ihr Lukas Rieger beeindrucken: "Ein Girl kann mich mit viel Humor beeindrucken und damit, dass wir gemeinsam Abenteuer erleben.", verriet der Sänger im exklusiven BRAVO-Interview.

Unten im Video erfahrt ihr, ob Lukas schon einmal einen Korb bekommen hat und wo er sein Traumgirl auf ein Date hinentführen würde.

Lukas Rieger: Der Frauenheld

Man kann sich kaum vorstellen, dass Lukas Rieger noch nie eine Freundin hatte. Trotz zahlreicher Verehrerinnen hat es bei dem Youtube-Star bisher noch nicht geklappt. Ihm wurde zwar eine Beziehung mit Sängerin und YouTuberin Faye Montana nachgesagt, doch diese Gerüchte haben beide dementiert. Will Lukas etwa keine Beziehung? Snaps aus seinem Mexiko-Urlaub im März 2018 belegen etwas anderes: Seine Selfies postet der Sänger mit vielsagenden Worten wie "Need a girl in my life" oder "Can someone be mine?". Wir sind uns sicher, dass der süße Sänger nicht mehr lange Single bleiben wird.

Ein Beitrag geteilt von rizzle (@lukasrieger) am Mär 14, 2018 um 6:40 PDT

