Lukas Rieger & die Lochis: Gemeinsamer Song?

Arbeiten die Lochis und Lukas Rieger an gemeinsamer Musik? Dieser Hinweis ist sehr verdächtig:

Neue Musik von den Lochis und Lukas Rieger

Fans von Heiko und Roman Lochmann können den 31. August kaum erwarten, denn da erscheint endlich das neue Album der Lochis "#whatislife"! Nach Hits wie "Lava" und "Nice dass du dabei bist", warten die Fans gespannt auf einen nächsten Song. Auch bei Lukas Rieger scheint bald neue Musik zu kommen: Seit der "Won't Forget About You"-Sänger sein Instagram-Profil komplett gelöscht und wieder neu aufgebaut hat, postet er verdächtige Hinweise zu einem neuen Song – und letztens sogar einen Ausschnitt aus einem Song, der "In My Head" heißen könnte.

Gemeinsamer Song von Lukas Rieger und den Lochis?

Auf Instagram postete Heiko Lochmann kürzlich einen verdächtigen Post: Zu sehen ist er dort wie gewohnt mit seinem Bruder Roman Lochmann, aber auch Lukas Rieger in Frankfurt! Zu dem Bild schreibt er: "writing session" und benutzt Hashtags wie #music, #whatislife und #passion. Sieht ganz so aus, als hätten die drei Sänger zusammen an neuer Musik geschrieben! Fans spekulieren in den Kommentaren wie wild, ob das nun bedeutet, dass vielleicht sogar ein Feature-Song dabei rauskommt. Spannend wäre diese Kombi allemal, schließlich singt Lukas ausschließlich auf Englisch und die Lochis bisher immer auf Deutsch. Ob es einen gemeinsamen Song geben wird, bleibt also abzuwarten. Bis dahin erfreuen wir uns einfach an den eigenen Projekten der Stars!

