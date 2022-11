Ex-"Pretty Little Liars" Lucy Hale versorgt ihre Fans sehr häufig mit Fotos von ihrer Mama, die Lucy über alles liebt und bewundert! "Du hast wirklich ein riesengroßes Herz und ich bin so dankbar, eine Mutter zu haben, die die Welt durch so wunderschöne Augen sieht", schreibt Lucy Hale auf Instagram.