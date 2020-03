Loredana musste wegen des Corona-Virus ihre ganze Tour absagen

Es sollte ihre erste große Live-Tour werden, auf der Loredana SIE mitnehmen wollte. Zunächste wurde wegen des Coronavirus ein Loredana-Konzert abgesagt. Gestern verkündete die Rapperin dann die traurigen News auf Instagram: Ihre ganze Tour musste gestrichen werden. Nicht nur die Blondine selbst, sondern auch viele ihrer Fans sind unglaublich enttäuscht und hatten sich seit Monaten darauf gefreut, die Schweizerin endlich live performen zu sehen. Doch nicht nur die strengen Auflagen in der Corona-Krise sind schuld am Tour-Aus. Loredana selbst hat es nun auch ordentlich erwischt…

Loredana: Verdacht auf Corona-Virus!

Sichtlich angeschlagen meldete sich Loredana am Wochenende in ihrer Instagram-Story von Zuhause: „Ich lieg im Bett mit Fieber, Halsschmerzen, Lungenschmerzen", erzählt die Musikerin und hustete in die Kamera. Die Blondine wollte sich zur Sicherheit unbedingt auf das Coronavirus testen lassen, doch das wurde ihr verweigert. „Sie meinten sie können den Test nicht machen, da Leute Vorrang haben die über 65 Jahre alt sind“, schildert Loredana ihren Fans. Stattdessen rieten ihr die Ärzte einfach zuhause zu bleiben und sich zu schonen.

Loredana chillt mit Corona-Verdacht am See

An den Rat der Ärzte hielt sich Loredana jedoch nicht. Jeder der typische Corona-Syptome hat, sollte eigentlich erst recht zuhause bleiben, den Kontakt zu seinen Mitmenschen meiden, um so eine mögliche Übertragung des Virus zu verhindern. Am Sonntagnachmittag zeigte sich die Musikern in ihrer Instagram-Story jedoch, wie sie am Ufer eines Sees in der Sonne sitzt. Hoffen wir mal, dass es der Rapperin inzwischen einfach schon wieder etwas besser geht…

Trotz ihrer Symptome bleibt die Rapperin nicht zuhause. Instagram @loredana

