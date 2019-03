Lili Reinhart & Cole Sprouse: Erster Kuss der „Riverdale“-Stars

Lili Reinhart & Cole Sprouse: Süßer Kuss auf dem Roten Teppich

Dass Lili Reinhart (22) und Cole Sprouse (26) mehr als nur „Riverdale“-Kollegen und gute Freunde sind, das hat inzwischen wohl so ziemlich jeder mitbekommen. Und das, obwohl es eigentlich immer noch ein offenes Geheimnis ist. Die beiden Lovebirds haben ihre Beziehung nie offiziell bestätigt und halten sich in der Öffentlichkeit total zurück, was ihre Gefühle zueinander angeht. Zum Beispiel haben die beiden bisher noch nie jemand dabei beobachtet, wie sie sich küssen. Damit ist jetzt Schluss – zumindest fast. Auf der Premiere von Coles neuem Film "Five Feet Apart" turteln die beiden mächtig auf dem Roten Teppich. Lili gibt ihrem Liebsten einen süßen Kuss auf die Wange und das vor allen den Fotografen. Das ist doch mal ein toller Liebesbeweis.

Lili und Cole auf der Premiere von "Five Feet Apart" in Los Angeles Getty Images

Lili Reinhart & Cole Sprouse: Schwere Zeit

Es war eine harte Woche für Cole, Lili und den Rest der Besetzung von "Riverdale", denn ihr Co-Star Luke Perry verstarb leider plötzlich an den Folgen eines Schlaganfalls. Besonders Lili drückte ihre Trauer via Social Media aus. Sie postete ein gemeinsames Foto der beiden und drückte ihr herzliches Beileid für Luke Perrys Familie aus.

