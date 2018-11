Liebes-Comeback? Chris Brown flirtet mit Rihanna!

Krass: Rihannas Ex-Freund Chris Brown hat ein sexy Instagram-Pic von der Sängerin kommentiert. Steht er wieder auf sie?

Chris Brown: Heiß auf Rihanna!

Rihanna postete jetzt ein heißes Bild von sich auf Instagram, um ihre Unterwäsche-Kollektion "SavageXFenty" zu bewerben. Darauf zu sehen: Das Girl kniet auf einem Bett, trägt nichts außer einem Slip und Strapse und wirft sexy ihren Kopf nach hinten. Das scheint einen ganz besonders geil gemacht zu haben: Ihren Ex-Freund, Chris Brown. Er postete nämlich gleich zwei Kommentare unter den heißen Post: Jeweils nur den Emoji mit den aufgerissenen runden Augen! Was das wohl heißen mag, kann sich jeder selbst überlegen. Für uns bedeutet sein Emoji ganz klar: "Du machst mich total heiß!" Was RiRi dazu wohl sagt…

Hier siehst du den Post:

Rihanna und Chris Brown: Liebes-Comeback?

Wir erinnern uns: Chris Brown und Rihanna waren DAS Traumpaar schlechthin, bis die Beziehung 2009, also vorfast 10 Jahren, dramatisch endete. Der Grund? Der Sänger hatte Rihanna im Streit blutig und blau geschlagen! Richtig übel. Klar, dass sich die beiden Ex-Turteltauben nach einem riesigen Medien-Skandal aus dem Weg gingen – doch nicht lange. Immer mal wieder tauchten Gerüchte um ein Liebes-Comeback auf. Doch offiziell ein Paar waren sie nach der Schläger-Aktion nie mehr. Könnte sich das bald vielleicht ändern? Wer weiß. Denn scheinbar ist Rihanna nicht mehr sauer auf ihren Ex und dazu auch noch single! Außerdem folgen die beiden sich bei Instagram – könnten sich also heiße DMs schreiben … Wer weiß! Rihannas Fans fänden das laut vielen Twitter und Instagram-Kommentaren allerdings alles andere als cool. Sie fordern, der Sänger solle ihre RiRi gefälligst in Ruhe lassen! Unter dem Post finden sich Kommentare wie: "Halte dich fern von ihr" und "Kann sie ihn blockieren?" Oh, oh …

