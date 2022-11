Liebe: Wie krieg ich endlich einen Freund?

Lern neue Leute kennen!

Erweitere deinen Bekannten- und Freundeskreis! Lern neue Leute kennen! Wer nur zu Hause sitzt, findet auch keine Freunde. Versteck dich nicht länger hinter der Ausrede, dass sich sowieso keiner für dich interessiert! Das stimmt nicht. Denn wenn dir jemand zeigen soll, dass er dich nett findet, musst du ihm auch die Gelegenheit dazu geben.

Deshalb: Unternimm öfter was! Geh dahin, wo sich andere treffen und gemeinsam was machen. Zum Beispiel im Sportverein, im Jugendzentrum oder engagier dich in einer der vielen Interessensgruppen bzw. Vereinen, die sich mit Themen beschäftigen, die auch dir am Herzen liegen. Wer gemeinsam mit anderen was tut, lernt leichter nette Leute kennen, die auf der gleichen Wellenlänge liegen.

Weiter zu: Tu was dir Spaß macht!