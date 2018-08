Liebe: Wie chatte ich, wenn ich schüchtern bin?

Es gibt diesen special Menschen in deinem Leben, der dich zum Strahlen bringt. Und ihr textet auch schon. Auf Snapchat, WhatsApp oder Instagram. Aber irgendwie klappt das mit dem Chatten trotzdem nicht so gut. Denn du bist voll schüchtern? Hier einige Ideen, damit bald mehr aus euch wird!

#Flirten? Kann ich!

Du weißt einfach nicht, was und wie du texten sollst? Hier gibt's coole Anregungen für dich...

Schreib nicht das, was deine Freunde dir sagen, sondern, wonach dir ist. Was denkst du gerade? Es geht schließlich um dich!

Nur Smileys und Fotos kommen irgendwie uncool rüber. Die Mischung aus Texten, Pics, Audios & Videos macht’s. Überleg dir ’ne kurze Story über dich oder erzähl via Sprachnachricht etwas, das dir passiert ist. Das kannst du vorab üben.

No-Go: die ganze Zeit online sein! Stell bei WhatsApp den Inkognito-Modus ein, sonst sieht’s echt so aus, als seist du nonstop auf WhatsApp.

Morgens oder abends schreiben: „Hey, du bist der/die Erste/Letzte, an den/die ich denke.“ #lieblingsmensch

Snap-Spielfunktion: Wisch in der Selfiefunktion nach links, spiel eins der witzigen Games und schick das Ergebnis per Chat deinem Schwarm. Ob er ein besseres Ergebnis schafft? Challenge!

Punkte mit funny Scherzfragen wie: „Wie kommt das ‚Rasen betreten verboten‘-Schild auf die Mitte des Rasens?“ ;-)

Stell direkt eine Frage zu seiner/ihrer Insta- oder Snap-Story, so habt ihr ein Gesprächsthema.

Statt deinen Schwarm mit Fragen zu löchern, kommt es auch gut an, über sich zu schreiben. z.B.: „Ich fand den neuen ,Star Wars‘-Film richtig toll. Du auch?

Witzige Foto-Ideen

Mit Fotos kannst du mega viel ausdrücken! Außerdem kannst du dich nicht vertippen oder wie bei einer Sprachnachricht verhaspeln. Funny Sprüche, crazy Selfies, easy bei Snapchat bearbeiten – try it out!

Coole Pose, die geheimnisvoll wirkt.

Schreib bei einem coolen Hintergrund: "Ich denk an dich..."

Witzige Gedanken-Spiele kommen gut an.

Auch cute: Ein Bitmoji-Statement.

Diese Fragen gehen immer

Irgendwie stockt der Chat, weil du null Ahnung hast, was du schreiben sollst? Hier kommen lustige Fragen, die in jeder Situation passen...