Liam Payne weint auf der Bühne. Was ist passiert?

Doch das war in Portugals Hauptstadt Porto nicht der Fall. Als die Jungs dort am vergangenen Sonntag (13. Juli) mit ihrer "Where We Are"-Tour auftraten, war der 20-Jährige völlig am Ende.

Der Grund: Er hat sich während des Konzerts den Knöchel verletzt und konnte nicht mehr gehen.

Doch Liam fühlte sich schuldig, den Fans nicht die Show zu geben, die sie verdienen. Also entschuldigt sich der Brite beim Publikum. Als sie dann lauthals seinen Namen kreischten und ihn anfeuerten, konnte Liam seine Emotionen nicht mehr zurückhalten: Die Tränen stiegen ihm in die Augen.