Diese News trafen uns vor einigen Wochen wie ein Schlag, die beiden Schauspieler haben sich nach nur 9 monatiger Eher getrennt. Dabei fing ihre Liebe 2010 so romantisch an, am Set ihres gemeinsamen Films "Mit Dir an meiner Seite". Nun kurz nach der Trennung von Liam Hemsworth knutscht Miley Cyrus allerdings schon mit einem anderen Girl und ist fast täglich mit ihr unterwegs.👩‍❤️‍💋‍👩