Lea Michele hat Sorge, ihre Nase in 3D zu sehen

Die Live-Tour der Glee-Stars soll als 3D-Film umgesetzt werden. Rachel-Darstellerin Lea Michele mag sich gar nicht vorstellen, wie ihre Nase wohl in 3D wirken wird.

Lea Michele ist in "Glee" als ehrgeizige Rachel der Star der Serie. Glee ist so beliebt, dass 12 Cast-Mitglieder auf Live-Tour durch die USA gehen werden. Damit auch alle Glee-Fans auf ihre Kosten kommen, soll die Tour in 3D verfilmt werden.

Hier beginnen die Sorgen von Lea Michele. Sie fragt sich, wie groß ihre Nase wohl in 3D-Technik wirken wird. "Meine Nase wird wahnsinnig sein. Die Leute werden sich diese Brillen aufsetzen und sie tun mir echt leid!"

BRAVO.de findet, Lea sorgt sich ganz unberechtigt. Auch in 3D wird sie toll wie immer aussehen!