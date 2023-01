"The Last Of Us" Ellie-Star Bella Ramsey: "Ich würde eine Zombie Apokalypse nur mit Pedro überleben!"

Fans von "Game Of Thrones" werden die Gesichter der beiden "The Last Of Us"-Stars bereits kennen!

Denn Bella Ramsey spielte in der Romanverfilmung von George R. R. Martin Lyanna Mormont. Kollege Predro Pascal spielte Oberyn Martell. "Star Wars" Fans kennen Pedro außerdem als "The Mandalorian" – und natürlich als "Daddy" aus den sozialen Medien 🤪

Richtig kennengelernt haben sich die beiden aber erst am "The Last Of Us" Set.