Kylie Jenner: Travis Scott schmeißt Freundin aus ihrem Haus

Travis Scott ist genervt! Der Rapper möchte gerne mit seiner Freundin und Tochter Stormi alleine wohnen, doch Kylie Jenners BFF Jordyn steht dem Ganzen im Weg …

Travis Scott vs. Jordyn Woods

Kylie Jenner und Jordyn Woods sind schon ewig beste Freundinnen und wohnen auch schon längere Zeit zusammen. Diese coole BFF-WG wollte Kylie auch nach der Geburt von Töchterchen Stormi nicht aufgeben, schließlich ist es echt praktisch, wenn man seine beste Freundin immer an der Seite hat, die einen im Notfall auch mal seelisch unterstützt oder mit Babysitten aushelfen kann. Deshalb wohnen Kylie, Boyfriend Travis, BFF Jordyn und Tochter Stormi alle gemeinsam unter einem Dach! Komisch oder? Das findet auch Travis oder wohl eher nervig, denn der Rapper will seine Freundin am liebsten ganz für sich haben und da steht Jordyn definitiv im Weg. Die besten Freundinnen sind einfach unzertrennlich und da bleibt nicht viel Zeit für Travis mit Kylie romantische Zeit zu zweit zu verbringen.

Ein Beitrag geteilt von flame (@travisscott) am Jul 22, 2017 um 9:17 PDT

Kylie steht zu Jordyn!

Berichten zu Folge hat Travis deshalb jetzt versucht, Kylies BFF Jordyn aus dem Haus zu schmeißen! Mit wenig Erfolg … Laut "OK!" bot der Rapper Jordyn sogar knapp 130.000 Euro pro Monat, damit sie endlich ihr Sachen packt und verschwindet, doch das ging wohl schief. Statt das Geld zu nehmen soll Jordyn zu Kylie gelaufen und ihr alles berichtet haben. Daraufhin war die 20-Jährige stinksauer auf ihren Freund! Angeblich soll sie Travis sogar die Schlüssel zu ihrem Haus weggenommen haben … Puh das hört sich nach einem fetten Streit im Hause Jenner/Scott an! Travis hat wohl etwas unterschätzt, wie nah sich Kylie und Jordyn sind und dass der Reality-Star im Zweifel immer zu seiner BFF steht. Ob das wirklich alles so passiert ist, wissen wir nicht genau, doch Fakt ist: Travis sollte sich niemals zwischen die beiden stellen, denn beste Freundinnen halten einfach immer zusammen!

Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am Apr 26, 2018 um 12:25 PDT

Letzte Chance: Hol dir die aktuelle BRAVO, nur noch heute am Kiosk!