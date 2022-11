Im Curry schmeckt es fantastisch: Kurkuma. Doch das gelbe Gewürz kann noch mehr, als yummy zu sein. „Dancing with the Stars“- Jurorin Julianne Hough schwört drauf, dass Kurkuma die Zähne weißer macht. Sie glaubt an die antibakterielle Wirkung des Gewürzes und putzt ihre Zähne damit. Spoileralarm: „Die Zähne werden auch nicht gelb davon“, verrät Hough.