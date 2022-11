Zahncreme gegen Pickel

Du bist am nächsten Tag mit deinem Schwarm verabredet und dann das: ein Pickel, mitten in deinem Gesicht! Nicht verzweifeln, Gigi Hadid schwört auf einen simplen Trick: Zahnpasta. Schmier einfach ein bisschen der Zahncreme vor dem Schlafengehen auf den Pickel. Dann drück ein kleines Stück feuchtes Klopapier darüber. Es trocknet zu einer Art Pappmaché und hält die Feuchtigkeit und die Zahnpasta. Am nächsten Morgen wischt du einfach vorsichtig mit einem nassen Handtuch drüber. Und zack – alles löst sich. Auch der nervige Pickel.