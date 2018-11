Krasses Update: WhatsApp bekommt einen neuen Look

Diese News hat es in sich: WhatsApp erstrahlt bald in neuem Glanz, denn der Messenger-Dienst bekommt ein komplett neues Design verpasst! Wieso? Weshalb? Warum?

Die Entwickler von WhatsApp überraschen uns immer wieder mit neuen Funktionen und Features, die den Messenger-Dienst noch besser machen sollen. Das aktuelle Update stellt die App aber komplett auf den Kopf! Wie WABetaInfo berichtet, wird momentan ein sogenannter Dark Mode entwickelt.

Dark Mode für WhatsApp kommt

Welcome to the dark side! Hinter dem Dark Mode versteckt sich ein dunkles WhatsApp-Design: Der WhatsApp Hintergrund wird schwarz, die Sprechblasen dunkelgrau und die Schrift weiß. Das normale Design in den Farben Grün & Weiß bleibt natürlich trotzdem, bald kannst du aber in den Dark Mode wechseln. Der Dark Mode bringt zwei große Vorteile. Er schont unter anderem deine Augen, denn das dunkle Schwarz ist für die Augen besser als ein helles, strahlendes Weiß. Vorteil Nummer zwei: Auch dein Akku freut sich über den Dark Mode. Handys mit OLED-Display sparen Energie, somit hält auch der Handyakku länger. Winning!

Der Akku ist fast leer? Deine Augen werden schwerer und schwerer? Dark Mode einschalten! In Kürze soll der WhatsApp Dark Mode auf allen iOS Handys verfügbar sein, Android-Nutzer müssen sich noch ein wenig gedulden. Apps wie YouTube und Twitter haben übrigens schon länger einen integrierten Dark Mode, denn du bei Wunsch ein- und ausschalten kannst.

