Kodak Black: Gefängnisstrafe für Waffenbesitz

Rap-Star Kodak Black ist wirklich ein echter Gangster-Rapper. Du kennst ihn bestimmt von seinen Mega-Hits "Tunnel Vision" oder "Zeze". Momentan sitzt der 22-Jährige aber im Gefängnis! Er wurde in den letzten Jahren mehrere Male verhaftet und ist vor allem wegen Waffenbesitzes angeklagt. Das letzte Mal, dass er auf freiem Fuß war, wurde er sogar vom FBI gesucht! Beim "Rolling Loud"-Festival in Miami im Mai 2019 wurde er dann entgültig abgeführt und in den Knast gesteckt. Jetzt wird sogar vermutet, dass Kodak Black von dort aus einen Anschlag auf seine schwangere Ex-Freundin plante! Oh, oh …