Knutsch-Witze

2. "Ein Mann kommt nach Hause und findet eine Zettel von seiner Frau: "Ich hab mich versteckt. Wenn du mich in drei Minuten findest, bekommst du einen Kuss. Schaffst du es in zwei Minuten, bekommst du einen Zungenkuss. Findest du mich in einer Minute, wird es eine ganz tolle Liebesnacht. PS: Bin im Schrank."

Er hält ihre Hand und küsst sie.

Er steht auf.

"Ins Bad, meine Zähne holen."