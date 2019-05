Kim Kardashian: Ist ihr viertes Baby etwa schon auf der Welt?

Kim Kardashian: Ist Baby Nummer Vier schon da?

Kim Kardashian (38) und ihr Ehemann Kanye West (41) warten gerade gebannt auf Baby Nummer Vier! Wie schon bei ihrer jüngsten Tochter Chicago wird ihr viertes Kind von einer Leihmutter ausgetragen. Und jetzt der Schock: Eine Nachricht von Kanye West liefert Grund zur Annahme, dass der kleine Junge bereits auf der Welt ist. WHAT?!

Kim & Kanye: Tweet sorgt für Verwirrung

Am Montag (6. Mai) postete der Reality-Star den Screenshot einer Nachricht von ihrem Ehemann auf Twitter. Darin war zu lesen: "Das ist dein Leben. Verheiratet mit vier Kindern. Menschen aus dem Gefängnis befreien. Das Vogue-Cover. Jede Woche mit deiner Familie in die Kirche gehen. Träume werden wahr." Awww! Eins steht fest: Die Nachricht von Rapper Kanye West ist echt süß! Verwirrend ist nur, dass er bereits von vier Kindern spricht?? Bedeutet das etwa, dass North (5), Saint (3), und Chicago (1) schon einen kleinen Bruder haben?

Kim Kardashian: Viertes Baby wird von Leihmutter ausgetragen

Im Netz überschlugen sich die Spekulationen. Schließlich soll der offizielle Geburtstermin auch im Mai, sprich diesen Monat sein. Zeitlich würde es passen. Doch nur kurze Zeit später klärte der "Keeping Up with the Kardashians"-Star uns auf: "Wartet, ich habe gerade die Nachricht gesehen, dass unser Baby gekommen ist, aber das ist nicht wahr", antwortete sie in einem Tweet. "Es ist Met-Montag, ich bin in New York City. Sonst wäre ich im Krankenhaus." Oh man! Böse Zungen hatten Kim bereits unterstellt, sie würde dem Royal Baby von Prinz Harry und Meghan Markle, das am 6. Mai zur Welt kam, die Show stehlen wollen. Alles Quatsch!

Den besten Beweis lieferte Kim Kardashian schließlich, als sie im hautengen Wetlook auf der Met Gala in New York alle Blicke auf sich zog. (Seht selbst, wie crazy die Outfits der Stars auf dem Mega-Event waren!) Die 38-Jährige wäre wohl kaum dort erschienen, wenn gerade ihr Sohn zur Welt gekommen wäre. Kim hat bereits einen kleinen Hinweis verraten, wie der Kleine heißen soll.

Kim Kardashian hatte Risiko-Schwangerschaften

Falls ihr euch fragt, warum Kim nicht selbst schwanger ist: Bei ihren ersten beiden Schwangerschaften mit North und Saint handelte es sich bereits um Risiko-Schwangerschaften. Danach rieten ihr die Ärzte dringend davon ab, noch weitere Kinder zu bekommen – das gesundheitliche Risiko wäre zu groß! Da aber der Kinderwunsch von Kim und Kanye so groß war, entschieden sie sich für eine Leihmutter. Wir sind gespannt, wann Nachwuchs Nummer vier endlich kommt..:)

Abstimmen

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: