Katy Perry: Meine Brüste sind echt!

Die "I Kissed A Girl"-Sängerin kann nicht verstehen, warum ihr das die Leute nicht glauben!

Für ihre Oberweite hat Katy Perry (24) schon viele Komplimente bekommen - unter anderem erklärte Miley Cyrus (15): "Eines Tages, wenn ich erwachsen bin, hätte ich gerne so einen Body."

Aber offenbar sind viele Menschen der Meinung, dass Katy ihre Brüste operieren ließ: "Wie können die Leute denken, dass sie unecht sind?", fragt sich die Sängerin laut "The Sun". "Schaut sie euch doch mal an. Zu hundert Prozent echt und unberührt . . . na ja, in gewisser Hinsicht."

Im Moment kann sich Katy eine Schönheits-OP auch nicht vorstellen: "Ich würde niemals Geld für unechte Brüste ausgeben. Schuhe vielleicht, Eine Handtasche. Aber Plastik-Brüste - auf keinen Fall!"

Generell hat Katy aber Verständnis, wenn jemand eine OP machen will: "Ich habe nichts gegen Leute, die was machen lassen. Ein bisschen Lifting tut ja keinem weh."