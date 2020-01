Joker

Der Hype um den Joker klingt auch im Jahr 2020 nicht ab. Das Kostüm für Karneval ist easy umzusetzen und hat dabei einen extrem krassen Wiedererkennungswert. Grüne Haare, oranges Sakko mit einem grünen Hemd und einer gelben Weste sowie die richtige Schminke machen dich ruck zuck zur coolsten Figur in der Faschingsrunde. Typisch für das Joker-Makeup sind die blauen Rauten um die Augen, die weiße Gesichtsfarbe, die rote Clownsnase und der rote, überzeichnete Mund. Wenn du kein oranges Sakko besitzt oder nicht extra eins kaufen willst, kannst du einfach mit den Farben orange, gelb und grün spielen und schauen, was dein Kleiderschrank so hergibt.

Drag Queen

Als Drag Queen zum Fasching? Mit Sicherheit ist das der angesagteste Look im Jahr 2020. Seitdem es Heidi Klums Show "Queen of Drags" nach ganz oben in Deutschland geschafft hat, ist ein regelrechtes Drag-Fieber ausgebrochen. Mega cool, denn bei diesem Kostüm kannst du dich richtig austoben, und alles auflegen was die Schminkkiste so hergibt. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Auch als Girl kannst du dich als Drag Queen oder Drag King verkleiden, denn hier lautet die Devise: Je mehr und je auffälliger, desto besser! Übertriebenes Styling mit überlangen Fake-Lashes, spitzen Fingernägeln und viel Bling Bling! Wir lieben es!

Pennywise

Der Kult-Charakter von Stephen King zählt zu den beliebtesten Halloween-Kostümen und ist auch als Faschingskostüm 2020 schwer gefragt! Es gibt wirklich kein Faschingsfest, ohne den einen Horror-Clown in der Runde. Schnell gestylt und „schrecklich“ lustig. Besorgt euch einen großen weißen Kragen und eine orange Perücke. Typisch für Pennywise sind das weiße Gesicht, die dunkel unterlaufenen Augen, die typische Clownsnase und die zwei roten Streifen, die über beide Augen senkrecht nach unten zu den Mundwinkeln verlaufen. Für einen besonders intensiven Pennywise-Ausdruck kannst du auch noch spitze Zähne einsetzen und die Augenbrauen betonen!

Rey (Star Wars: Episode IX)

Sie ist cool, stark, mutig und super beliebt als Kostümidee 2020: Rey! Die menschliche Bewohnerin des Planeten Jakku aus Star Wars steht für Widerstand! Mit ihrem Lichtschwert in der Hand und dem streng hoch gebundenen Haar, ist ihr Look unverkennbar. Neben einem sehr dezenten Make-up braucht es nicht viel für dieses Kostüm. Weißer Leinenstoff, ein breiter Taillengürtel und Armbänder aus Leder an Handgelenken und Oberarmen machen das Rey-Kostüm zum Lichtschwert complete. Möge die Macht mit dir sein!

Elsa, die Eiskönigin

In Frozen 2, der Fortsetzung von Die Eiskönigin ist Elsa 2019 in die Kinos und somit in unsere Herzen zurückgekehrt. Der Eiszauber geht weiter und wird 2020 definitiv zu einem der beliebtesten Karnvelskostüme zählen. Ein langer Zopf aus dickem, platinblondem Haar, geschwungene Augenbrauen und himbeerfarbene Lippen in Kombi mit einem weiß-blauen Prinzessinnen-Outfit lassen einen märchenhaften Mädchentraum zur Karnevalszeit wahr werden. Aber nicht nur Elsa, sondern ganz besonders Olaf der Schneemann hat das ganz große Potenzial der Faschingsliebling in diesem Jahr zu werden. Mit seinem lustigen Charme verzaubert er einfach jeden!

