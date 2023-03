Majors Sprecher*innen beteuern seine Unschuld und dass Beweise dafür vorhanden seien.

Majors Anwältin Priya Chaudhry bestätigt, dass Video-Aufnahmen vom Vorfall aus dem Auto (Videoüberwachung in New Yorker Taxen ist seit Jahren gängig) sowie Zeugen-Aussagen seine Unschuld bestätigen würden.

Auch sollen zwei Schriftstücke von der Frau vorliegen in denen ihre Anschuldigungen entkräftet werden.

Diese Beweise für seine Unschuld sollen gesammelt der Polizei vorgelegt werden. Majors soll Berichten zu Folge im Mai wieder vor Gericht erscheinen.

Es ist also noch EINIGES unklar! Auch ist nicht berichtet worden, wer die Frau ist. Weder ihr Name ist bekannt NOCH in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen.