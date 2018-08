Jonas Ems: Wird er bald Vater?

Unter Influencern gibt es ja momentan einen wahren Baby-Boom! Wird auch Social-Media-Star Jonas Ems bald Vater?

BibisBeautyPalace, Paola Maria, Anna-Maria Damm – Alle diese Incluencer sind oder waren bis vor kurzem schwanger. 2018 ist definitiv das Jahr des Baby-Booms! In einem Interview wurde YouTuber Jonas Ems deshalb gefragt, ob auch er bald Vater werden möchte. Der 21-Jährige und seine Freundin Denise sind immerhin schon seit über eineinhalb Jahren ein Paar und super glücklich! Im März letzten Jahres hatte Jonas seine Freundin den Fans in einem YouTube-Video vorgestellt, gekannt hatte sich das Traumpaar aber schon viel länger. 2016 hatte der Social-Media-Star die hübsche Blondine auf Insta angeschrieben und nach einem Date gefragt. Denise ließ Jonas aber lange Zeit zappeln und versetzte ihn sogar zwei Mal! Nach dem ersten Treffen war aber bereits für beide klar, dass sie sich unbedingt weitertreffen möchten. Einige Zeit später kamen die beiden Influencer dann zusammen und sind seitdem unzertrennlich!

Jonas und Denise: Bald Eltern?

Nach einem Jahr Beziehung wagte das Traumpaar Anfang des Jahres den nächsten Schritt und zog in eine gemeinsame Wohnung! Jonas und Denise scheinen super happy sein und genießen ihre Zweisamkeit. Ob sich das aber bald ändern wird? Im Promiflash-Interview wurde der 21-Jährige gefragt, ob er und seine 18-Jährige Freundin sich vorstellen können, auch bald Eltern zu werden. Schließlich bekommen viele Social-Media-Stars momentan recht jung Kinder. Jonas hat darauf eine klare Antwort: „Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, später Kinder zu haben! Nicht jetzt schon und auch nicht unbedingt in einem Alter wie jetzt Bibi, aber andererseits muss ich auch sagen, dass ich vielleicht auch gar nicht mal so ein Fan davon wäre, erst mit 45 dann Vater zu werden.“ Jonas und Denise wollen sich mit der Kinderplanung also wohl noch Zeit lassen. Vernünftig, wie wir finden! Schließlich ist das Traumpaar noch echt jung und sollte nichts überstürzen. Wenn es aber später irgendwann mal soweit sein sollte, wären die beiden bestimmt super Eltern!

