Jonas Brothers: Gewinn hier Meet & Greets!

Du kannst am 15.11.2009 in Köln zur exklusiven Soundcheckparty gehen - und Nick, Joe und Kevin persönlich treffen! Plus: Schick uns deine Fragen an die Jonas Brothers!

Im Rahmen ihrer World Tour kommen Nick, Joe und Kevin Jonas auch nach Deutschland! Am 15.11.2009 treten sie in Köln im Palladium auf.

Du willst die Jonas Brothers unbedingt mal live erleben? Dann kommt hier deine Chance!

DER PREIS:

Wir verlosen 2x2 Karten für die Soundcheckparty, bei der die Jonas Brothers vor dem Konzert ein exklusives Set mit 3-4 Songs spielen. Und das Beste: Im Anschluss kannst du Nick, Joe und Kevin persönlich treffen!

Wichtig: Tickets für das eigentliche Konzert sind im Preis NICHT enthalten, genau wie die Anreise.

So kannst du beim Gewinnspiel mitmachen:

Füll einfach unser Gewinnspielformular aus - und vielleicht gehörst du zu den Glücklichen, die ein Meet & Greet gewinnen! Wichtig: Gib UNBEDINGT deine Telefonnummer an!

» Zum Gewinnspielformular!

DEINE FRAGE AN DIE JONAS BROTHERS:

Was wolltest du Nick, Joe und Kevin schon immer fragen? Du darfst mit entscheiden, was im Interview gefragt wird - und später kannst du dir die Antwort im BRAVO.de-StarTalk anhören und ansehen.

UND SO MACHST DU MIT:

Schick einfach deine Frage an die Jonas Brothers an folgende Adresse:

aktion@bravo.de

Wir wählen dann die interessantesten und originellsten Fragen für das Interview aus - also schick möglichst keine Fragen, auf die man nur mit "Ja" oder "Nein" antworten kann :-). Nenn uns in deiner Mail deinen vollständigen Namen, deine Postanschrift und dein Alter. Einsendeschluss ist der 08. November 2009.