Jason Momoa: "Schlummerland" Start, Handlung, Stars

Lange müssen wir nicht mehr warten, bis wir Jason Momoa wieder auf den Bildschirmen sehen können. Denn der Film „Schlummerland“ ist ab dem 18. November bei Netflix verfügbar und wir können passend zur ungemütlichen Jahreszeit ins „Schlummerland“ entfliehen – perfekt für einen gemütlichen Sonntagnachmittag.

“Schlummerland”: Handlung

„Schlummerland“ basiert auf den „Little Nemo in Slumberland“-Cartoons von Winsor McCay. „Schlummerland“ ist eine Traumwelt, in die sich die kleine Nemo (Marley Barow) hineinträumt. In der Netflix-Verfilmung hat das junge Mädchen Nemo gerade ihren Vater verloren und muss zu ihrem Onkel Phillip ziehen. Dort entdeckt sie eine geheime Karte für das Land der Träume. In „Schlummerland“ begegnet Nemo Flip, gespielt von Jason Momoa. Der flippige Außenseiter begleitet sie auf der Suche nach einem Schatz, der jeden Wunsch erfüllt – so hofft Nemo, ihren Vater wiedersehen zu können. Doch die Traumwelt birgt auch Gefahren, Albträume gibt es dort nämlich auch.

Im "Schlummerland" begegnet Nemo (Marley Barow) Flip (Jason Momoa), der zu ihrem exzentrischen neuen Freund wird. Netflix

“Schlummerland“: Stars

„Aquaman“-Star Jason Momoa ist in „Schlummerland“ mal in einer etwas anderen Rolle als üblich zu sehen. Mit Hörnern und Kostümen, die ein bisschen an Kult-Musiker Elton John erinnern, schlüpft er in die Rolle des exzentrischen Flip, der als Außenseiter in der Traumwelt lebt.

Weitere Darsteller*innen sind:

Marlow Barkley als Nemo

Kyle Chandler als Nemos Vater

Chris O’Dowd als Onkel Phillip

