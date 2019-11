iPhone: Finger weg von diesem Update

Viele iPhone-Nutzer wollen immer auf den neusten Stand sein. Aus diesem Grund installieren sie immer wieder die aktuellen Updates auf ihrem Handy. Doch, dass diese oftmals noch nicht ausgereift sind, vergessen die meisten. Dies ist auch der Fall beim iOS 13.2. Dort hat Apple aus Versehen den sogenannten Multitasking-Bug eingebaut. Das hat logischerweise viele Nutzer krass verärgert. Denn mit dem neuen Update lassen sich kaum noch gleichzeitig Apps öffnen. Das heißt, wenn ihr euch zum Beispiel gerade einen Film auf Netflix anschaut und währenddessen eine WhatsApp Nachricht checkt, muss der Film anschließend wieder neu geladen werden. Dabei wird die vorherige App oftmals einfach geschlossen, ohne, dass ihr dies beabsichtigt habt. Super ätzend! Aber dabei bleibt es nicht. Denn, dadurch, dass die im Hintergrund laufenden Apps nach wenigen Sekunden einfach so geschlossen werden, kann es zu Datenverlusten führen. Was natürlich böse Enden kann. Solltet ihr also euer Handy noch nicht mit dem neusten Betriebssystem gerüstet haben, dann lasst davon erstmal die Finger und wartet auf die Verbesserung.

iOs 13.3 soll Problem beheben

Betroffene können aufatmen: Knapp eine Woche nach dem Release des iOS 13.2 hat Apple bereits das nächste Update freigegeben. Dabei handelt es sich allerdings erstmal noch um eine Betaversion. Diese soll das aggressive Beenden von Hintergrund-Apps beheben. Doch das Update verspricht noch mehr. So kann zum Beispiel in den Einstellungen der Bildschirmzeit festgelegt werden, wie viel Zeit ihr am Tag in Chat-Apps wie Messages oder Facetime verbringen wollt. So könnt ihr euch ein Tageslimit einstellen und dieses dann auch mithilfe der Funktion einhalten. Euren Eltern solltet ihr von dieser Funktion dann besser nichts erzählen. 😅

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!