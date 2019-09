Interview: Joeys Jungle über seine Rolle in „Angry Birds 2“

Joeys Jungle: Synchronrolle in "Angry Birds 2"

Gestern ist "Angry Birds 2" im Kino gestartet! Im zweiten Teil zur animierten Handyspiel-Verfilmung müssten sich Vögel und Schweine verbünden, um gegen einen neuen gemeinsamen Feind zu kämpfen. Ob das gut geht, erfahrt ihr im Kino. Eine Stimme im Film könnte euch übrigens ziemlich bekannt vorkommen. Joeys Jungle hat nämlich eine Synchronrolle in "Angry Birds 2" ergattert! Wir haben mit dem YouTuber exklusiv über seine Figur im Film, Freundschaften und YouTube gequatscht. Viel Spaß mit dem Interview!

Wie bist du zu dieser Rolle gekommen?

Joey: Ich war vor ca. einem Jahr hier in Berlin und habe die Premiere zu „Hotel Transsilvanien 3“ gehostet. Da bin ich mit Sony ins Gespräch gekommen, wir haben uns ein bisschen unterhalten und ich habe erwähnt, dass ich super gerne mal eine Synchronrolle übernehmen würde. Das war schon immer ein kleiner Traum von mir! Damals wurde mir schon gesagt, dass sich da sicher etwas einrichten lässt. Vor ein paar Monaten kam dann die Anfrage und ich war mir gleich sicher, dass ich dabei sein will.

Eine Art kleiner Kindheitstraum für dich?

Joey: Ja voll! Sogar für meine YouTube-Videos synchronisiere ich selbst regelmäßig Tiere oder Gegenstände, deshalb konnte ich mich in dem Gebiet schon etwas ausprobieren. Das jetzt professionell, für einen echten Kinofilm zu machen, war natürlich eine coole Erfahrung.

War das anders, als das, was du bisher kanntest?

Joey: Es unterscheidet sich auf jeden Fall krass von dem, was ich sonst für YouTube mache. Man steht in seiner Kabine, um den Text aufzusagen, während eine Tür weiter schon Menschen daran arbeiten, das zu überprüfen und aufs Bild zu legen. Da steckt ein riesiges Team hinter, deshalb ist es viel professioneller. Ich hatte anfangs auch ehrlich gesagt etwas Angst, dass ich es mit dem Timing nicht ganz auf die Kette bekomme. Also genau dann zu sprechen, wenn auch der Charakter im Film redet. Aber da gibt es ziemlich coole Mechanismen, die es einem leichter machen und helfen die richtigen Momente zu treffen. Man muss dann nur darauf achten, dass man nicht viel länger redet, als die eigene Rolle.

Kannst du deine Rolle kurz beschreiben?

Joey: Ich bin ein Adler, der Jerry heißt und lebe auf einer neuen Vogelinsel. Dort gehöre ich mit meinem Partner zu den Wachen. Ich bin der tollpatschige von beiden, komme nicht immer gleich auf die Lösung und bekomme deshalb des Öfteren einen auf den Deckel. (lacht)

Hast du Angry Birds früher selbst gespielt?

Joey: Natürlich! Ich weiß gar nicht, wer das früher nicht gespielt hat. Das war eins der ersten Games, als die Smartphones rausgekommen sind. Für mich also auch eins der ersten Spiele, die ich auf meinem Handy gezockt habe.

Im Film werden aus Feinden Freunde, weil Vögel und Schweine ein gemeinsames Ziel haben. Würdest du sagen, das hilft, um Differenzen zu überwinden?

Joey: Auf jeden Fall! Es ist ziemlich gut, wenn man ab und zu mal über den Tellerrand hinaussieht. Vor allem, wenn man feststellt, dass es gerade ein viel größeres Problem gibt oder man selbst ein Problem zu sehr aufbauscht. In manchen Situationen sollte man nach Alternativen suchen und gucken, was einem sonst so geboten wird. Ich find’s wirklich schön, dass der Film auch noch so eine deepe Message mitnimmt.

Wie früher in der Schule, wenn man Gruppenarbeiten machen sollte: Was ist dein bester Tipp, damit Teamwork funktioniert?

Joey: Auf jeden Fall nicht versuchen seine Meinung unbedingt durchpressen zu wollen. Sich vielleicht mal kurz zurücknehmen und abwarten, was die anderen denken und sagen. Darauf kann man dann eingehen und eine Art Gruppenmeinung bilden. Man muss nicht immer nur auf das beharren, was man selbst denkt, es hilft enorm, wenn man den anderen auch etwas entgegenkommt. Wenn das jeder macht, ist es eine gelungene Teamarbeit, weil man wirklich ein Gemeinschaftsprojekt geschafften hat.

Würdest du sagen, dass man im Team stärker ist, als alleine?

Joey: Das kommt natürlich ganz darauf an, was man erreichen will. Wenn ich das auf meine YouTube Videos beziehe, dann definitiv. Früher habe ich ja wirklich ALLES selber gemacht. Alleine konzipiert, gedreht, geschnitten usw. Inzwischen habe ich mir da ein kleines Team zusammengesucht, mit denen ich meine Videos produziere, dadurch kann ich meine Videos auf ein ganz anderes Produktionslevel bringen. Ich persönlich finde das viel cooler und es macht auch mehr Spaß, weil man viel mehr Möglichkeiten hat!

Ist dir schon mal eine ähnliche Situation passiert, dass du mit jemandem zusammenarbeiten musstest, den du vielleicht gar nicht so gut kennst, ihr danach aber echt was geleistet habt?

Joey: Also ich würde auf keinen Fall sagen, dass ich jemals mit einem „Feind“ zusammengearbeitet habe. Aber es kommt schon öfter vor, dass ich mit Leuten zusammenarbeiten muss, die ich noch nicht kenne. Wenn ich zum Beispiel mit anderen YouTubern zusammenarbeite, dann kennt man zuerst nur die Videos und trifft sich dann zum ersten Mal, um zusammen zu drehen. Natürlich ist es dann auch schon so gewesen, dass ich gespannt war, wie es wohl sein wird. Und am Ende merkt man dann, dass man voll die coole Chemie hat und fragt sich, warum man nicht schon viel früher zusammengearbeitet hat.

Auch als YouTuber arbeitet man oft mit anderen Creatorn zusammen: Was war deine liebste Zusammenarbeit bisher?

Joey: Boah, das ist ja schwierig! Eine der aufregendsten Zusammenarbeiten war vor ca. 1,5 Jahren im November. Da habe ich mich drei Wochen lang zusammen mit CrispyRob, JulienBam und Rezo in einem eigenen Haus eingeschlossen. Wir haben in der Zeit nur Videos produziert, Spaß gehabt und wirklich coole Sachen auf die Beine gestellt. Das war auf jeden Fall eine meiner aufregendsten Erfahrungen als YouTuber.

Was würdest du sagen ist denn das größte Vorurteil, dass die Menschen YouTubern gegenüber haben?

Joey: Früher hätte ich glaube ich gesagt, dass man nicht wirklich ernst genommen und über einen geschmunzelt wird. Das ist heutzutage aber kaum mehr so präsent in den Köpfen, weil YouTube mittlerweile seit mehreren Jahren täglich von Menschen konsumiert wird und deshalb auch im Alltag seinen Platz gefunden hat. Aber was viele immer noch stark unterschätzen, ist, wie viel Arbeitsaufwand so ein Video bedeutet. Bei mir kommt ein Video die Woche und ich bekomme in meinen Kommentaren manchmal auch noch zu hören: „Hä? Du nimmst eine Stunde auf, schneidest zwei Stunden und lädst es dann hoch – und was machst du den Rest der Woche?“ Da muss ich ganz ehrlich sagen: Ne Leute, so läuft das nicht! Es gibt Videos, da sitze ich sogar zwei Wochen dran. Aber letztendlich kann man das niemandem verübeln, schließlich stecken sie da selbst nicht drinnen.

Was ist dir in einer Freundschaft wichtig?

Joey: Super wichtig ist, dass man sich gegenseitig vertrauen, aufeinander zählen kann und ehrlich zueinander ist. Wenn man eine schwierige Phase hat oder ein bisschen drüber ist, sollte man das auch sagen können.

Im Film haben Schweine und Vögel ja Streit und raufen sich dann auf: Wie gehst du damit um, wenn du Streit mit einem Freund hast und wie findet man danach wieder zusammen?

Joey: Oh, ich bin tatsächlich jemand, der Streit gar nicht leiden kann – eine sehr harmoniebedürftige Person! Deshalb suche ich sehr gerne das Gespräch, wenn ich merke, dass irgendwo Differenzen entstehen. Ganz oft ist es nämlich so, dass es nur viel schlimmer wird, wenn man nicht über ein Problem redet. Dann steigert sich jeder so ein bisschen rein und jeder verkeilt sich in seine eigene Meinung. Wenn man direkt drüber redet, sich erklärt und auch Verständnis füreinander zeigt, dann merkt man ganz oft, dass das Problem eigentlich gar nicht so groß ist, wie es in den Köpfen zuerst war.

