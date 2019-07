Instagram Update: Neue Story Funktion

Instagrams neueste Idee hört auf den Namen „Chat-Sticker“ und der Name ist definitiv Programm. Der Sticker ermöglicht es dir, direkt mit deinen Freunden über alle möglichen Themen zu chatten. Moment, das ist doch nichts Neues? Doch! Wenn du den Instagram Chat-Sticker einsetzt, kannst du aus einer Story heraus ein Gespräch beginnen und mit deinen Followern chatten.

Chat-Funktion in der Instagram Story

Den Chat-Sticker findest du in der Sticker-Ablage.

Du möchtest die neue Insta Funktion gleich ausprobieren? Hier findest du den Instagram Chat-Sticker:

Öffne die Instagram Story Funktion und lade dein Foto oder Video hoch. Klicke auf die Sticker-Ablage oben rechts. Neben den bekannten Stickern (Hashtag, Umfrage, Standort & Co.) findest du dort jetzt auch den Chat-Sticker, den du an der kleinen Sprechblase erkennst. Draufklicken und schon taucht der Chat-Sticker ("Chat beitreten") in deiner Story auf. Wenn das erledigt ist, kannst du dem Chat noch einen passenden Namen geben. Story teilen, fertig!

Wer darf in den Insta Chat? Du hast die Qual der Wahl. PR

Nachdem du deine Story veröffentlicht hast, können deine Instagram Follower in der Story den Sticker antippen und dir so eine Teilnahmeanfrage schicken. Die Anfragen für den Chat werden dir in der Liste der Stories-Viewer angezeigt. Du kannst entscheiden, wer ein Teil des Chats wird und dann in Instagram Direct drauflos schreiben. Mit dem Sticker kannst du deine Freunde zu deiner Party einladen, ganz easy das nächste Lerntreffen organisieren oder chatten, was das Zeug hält.

