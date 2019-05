Diese neuen Funktionen auf Instagram wirst du lieben!

Neue Funktionen für deine Instagram-Storys

Neuer Gestaltungsmodus für deine Instagram-Storys! Instagram/PR

Bald könnt ihr euch in der Instagram-Story noch kreativer austoben! Denn mit dem neuen Gestaltungsmodus kannst du Dinge teilen, ohne ein Foto oder Video posten zu müssen. So wird es noch einfacher für euch Elemente wie Sticker oder sonstige Effekte zu verwenden. Dieser neue Gestaltungsmodus wird bald weltweit eingeführt und dein Instagram-Game sicher ein Level höher bringen. Außerdem gibt es bald noch eine Neuerung in den Insta-Storys, den Spenden-Sticker! Hier kann man direkt über die Instagram-Story Geld für eine gemeinnützige Organisation sammeln. Eine Art Spendenaktion für 24 Stunden. Sobald eure Aktion live ist, könnt ihr in der Story nach oben wischen, um den gesammelten Betrag zu sehen. Die App verspricht: "100 % der auf Instagram gesammelten Spenden gehen an die gemeinnützige Organisation." Super cool! Leider wird diese Funktion zunächst nur in den USA eingeführt. Doch Instgram hat bereits angekündigt, dass diese Funktion in Zukunft auch in anderen Ländern verfügbar sein soll.

Spenden sammeln leicht gemacht! Instagram/PR

Instagram-Shopping leicht gemacht

Diese Situation kennt wohl jeder: Dein Lieblingscreator hat ein richtig cooles Outfit an und du durchwühlst die Kommentare nach Hinweisen, woher er/sie diese Hose hat. Damit ist jetzt Schluss! In Zukunft könnt ihr die Looks eurer Idole nämlich direkt auf Instagram shoppen. Indem ihr auf das Bild tippt, könnt ihr sämtliche Detail, wie Preis und Marke des Looks herausfinden – und du musst nicht mal einen Screenshot machen! Denn es wird auch möglich sein direkt über Instagram zu shoppen. Ab nächster Woche soll diese Funktion zunächst bei einer kleinen Gruppe von Creatorn getestet werden. Im Laufe der Zeit wird dieser Kreis jedoch erweitert und dann wird es gar kein Problem mehr sein, Outfit-Inspos zu bekommen. Juhuu!

Das könnte dich auch interessieren: