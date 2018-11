Instagram: Diese Typen kennt echt jeder!

Der Stalker, der Food-Blogger oder der Nachmacher. Wir haben alle mindestens einen dieser zehn Typen in unserem Instagram-Feed.

Der Profi-Stalker

Ein Instagram-Profil hat er eigentlich nur, um andere auszuspionieren. Der Stalker hat selbst nicht ein einziges Bild in seinem Profil, dafür sind seine FBI-Skills auf Level 100.

BRAVO

Der Alles-Liker

Likes, Likes und noch mal Likes. Das daily Business vom Alles-Liker besteht darin, den ganzen Tag nur den Like-Button anzupeilen und so viele „Gefällt mir“-Angaben wie nur möglich zu machen. Yippie!

Der Filter-Freak

Wenn du in Sachen Filter up to date sein willst, solltest du dem Filter-Freak folgen. Er hat alles schon getestet und gepostet, bevor du überhaupt das neue Update für Instagram runtergeladen hast. PAH!

BRAVO

Der #Hashtagger

Die Jagd nach Followern und Kommentaren kann beginnen. Den Hashtagger erkennst du daran, dass er seine komplette Caption nur mit einem Meer an Hashtags vollgeballert hat. Viel hilft ja bekanntlich auch viel.

BRAVO

Der Woke-Up-Like-This-Typ

Gerade aufgewacht? Natüüüürlich. Man hängt immer perfekt gestylt und geschminkt in den Federn ab. Typisch Film-Klischee! Von diesem Instagram-Typen kennen wir doch alle mindestens einen, oder?

©Drobot Dean - stock.adobe.co

Der Food-Fanatiker

Finger weg, erst werden hier Bilder gemacht! Beim Food-Fanatiker darf keiner sein Essen anrühren, bevor nicht mindestens ein brauchbares Food-Blogger-Bild entstanden ist. Is klar, oder?

BRAVO

Der Teaser-Typ

Diese ganzen Insta-Nutzer, die meinen, ihr Bild wird geiler, wenn sie es vorher in der Insta Story anteasern, irren leider. Meistens hat man das Bild schon gesehen, und mehr Likes gibt’s dafür auch nicht. Sorry not sorry.

BRAVO

Der Kendall-Jenner-Typ

Und dann gibt es da noch die Diven unter den Insta-Nutzern. Da muss jedes Haar sitzen, und alles muss hoch professionell in Szene gesetzt werden, sonst kann man es ja auch gleich lassen mit den Bildern.

BRAVO

Der Egoist

Kennt ihr diese Leute, denen es nur wichtig ist, dass SIE gut aussehen? Du hast zugekniffene Augen, guckst nicht in die Kamera oder hast ein fieses Doppelkinn – merken die gar nicht!!! ARGH!