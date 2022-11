Instagram: Bilder müssen nicht mehr quadratisch sein!

Du bist grad unterwegs, hast super geiles Wetter und willst deine Freunde neidisch machen? Dann guck dir doch mal die App InstaWeather an! Mit dieser App kannst du Fotos machen und dir darauf gleichzeitig deinen Ort und das aktuelle Wetter anzeigen lassen. In der kostenpflichtigen Version gibt's noch einige Rahmen mehr. Die Bilder sind perfekt in Instagram-Größe!