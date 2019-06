Hype Awards: Alle Infos zum neuen Musikpreis

Noch nie war Deutsch-Rap so erfolgreich wie jetzt. Deswegen wurde 2019 der erste Musikpreis für Deutsch-Rap und Hip Hop ins Leben gerufen. Hier gibt es alle Infos über die Hype Awards!

Hype Awards: Erste Deutsch-Rap Auszeichnung

Wie krass ist das bitte: Deutsch-Rap bekommt 2019 erstmals einen eigenen Musikpreis – den HYPE Award. Am 10. Juli findet die erste Verleihung der HYPE Awards in der Verti Music Hall in Berlin statt. Zu dem neuen Musik-Event werden deutsche und internationale Live-Acts erwartet!

Hype Awards: Goldene Kette wird verliehen

Der Konzertveranstalter Streetlife International, die Werbeagentur Dojo sowie DIE MARINA und Rapper Sido haben den Preis ins Leben gerufen. „Alles hat seinen Preis, jetzt auch die Straße“, kündigen die Veranstalter auf ihrem Instagram-Account an. Besonders cool: Geehrt werden die Künstler mit einer Goldenen Kette!

Die Award-Kategorien

In insgesamt 19 Kategorien werden die Preise verliehen:

1. HYPE Album

2. HYPE Ambassador

3. HYPE Breakthrough Artist

4. HYPE Collabo

5. HYPE Community

6. HYPE Crew

7. HYPE DJ

8. HYPE Icon

9. HYPE IG Account

10. HYPE Künstler

11. HYPE Künstlerin

12. HYPE Label

13. HYPE Line

14. HYPE Live Act

15. HYPE Newcomer

16. HYPE Producer

17. HYPE Song

18. HYPE Video

19. HYPE YouTuber

Die Performer

Neben der Verleihung der Goldenen Kette wird es eine mehrstündige Live-Show mit diesen mega coolen Acts geben:

Sido

Azet & Zuna

Kool Savas

Luciano

Bausa

Eno

Mero

Die Moderatoren

Durch die mehrstündige Show, die online per Live-Stream übertragen wird, führen Tänzerin und Star-Choreografin Niketa Thompson und Visa Vie!

So kommst du an Tickets für den Hype Award

Du willst bei der XXL-Preisverleihung dabei sein? Kein Problem! Auf der Webite der Hype Awards kannst du direkt Karten bestellen und weitere Infos über die Show erfahren!