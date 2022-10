„House of the Dragon“: Was haben die letzte Worte von König Viserys zu bedeuten?

„House of the Dragon“: Folge 8 endet mit Botschaft

Wenn du die neue Folge „House of the Dragon“ noch nicht geschaut hast, solltest du jetzt am besten nicht weiterlesen. Die achte Folge vom „Game of Thrones“-Spin-Off „House of the Dragon“ endete krass! Schon in den Episoden davor kündigte sich immer mehr der Tod von König Viserys Targaryen (Paddy Considine) an – der König des Eisernen Throns litt an einer schweren Krankheit. In seinen letzten Atemzügen flüsterte Viserys seiner Frau Alicent (Olivia Cooke) noch eine Botschaft zu – doch die ist nicht ganz klar und war auch eigentlich gar nicht für sie bestimmt!

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

So gefährlich ist Cola Zero!

Alien-Mann Horror-OP: 33-Jähriger will aussehen wie ein Außerirdischer

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

______

„House of the Dragon“: Der Streit zwischen den Targaryens

An seinem letzten Tag unter den Lebenden versammelte König Viserys mit aller Kraft seine Familie – ein letzter Versuch, den Streit zwischen seiner zweiten Ehefrau Alicent und seiner Tochter aus erster Ehe Rhaenerya (Emma D’Arcy) zu schlichten und für Frieden zwischen den Targaryens zu sorgen. Denn Viserys hat Rhaenerya zu seiner Nachfolgerin erklärt, obwohl üblicherweise der erstgeborene Sohn den Thron erbt, also Aegon II (Tom Glynn-Carney), der gemeinsame Sohn mit Alicient.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

In seinen letzten Atemzügen spricht Viserys mit Alicent über die Prophezeiung „Das Lied von Eis und Feuer“ vom früheren König Aegon I. Wie wir aus „Game of Thrones“ wissen, ist damit der Krieg gegen die Weißen Wanderer gemeint. In Viserys Augen ist eigentlich Rhaenyra die prophezeite Retterin, weshalb er sie zu seiner Erbin ernannt hat. Am Sterbebett erzählt er allerdings Alicent vom „Prinzen, der verheißen wurde“ – während er unter dem Einfluss von Mohnblumensaft steht und im Delirium vor sich hinredet. Die Königin denkt, damit sei ihr Sohn Aegon gemeint! Hat Viserys also seine Meinung geändert und sieht nun doch seinen Sohn als Thronerben?

„House of the Dragon“: Führt ein Missverständnis zum Krieg?

Nein! Denn das ist nur ein großes Missverständnis, wie die „House of the Dragon“-Showrunner jetzt bestätigt haben. Denn Viserys will eigentlich das Gespräch weiterführen, dass er früher in der Folge mit Tochter Rhaenyra hatte. In dem spricht sie darüber, sie wisse nicht, ob sie die Bürde die Rettung vor den Weißen Wanderern zu sein, tragen kann. Eigentlich sind Viserys Worte von „Prophezeiung“ und „du bist die Verheißung“ also an Rhaenyra gerichtet – das hat Showrunner Ran Condal in dem „Inside the Episode“-Video von HBO bestätigt. Doch in Wahrheit sitzt Alicent an seinem Bett und bezieht seine Worte auf Sohn Aegon, schließlich kannte sie „Das Lied von Eis und Feuer“ vorher noch nicht.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Für viele Fans ist jetzt klar: Alicent wird nun alles tun, um zu verhindern, dass Rhaenyra nach dem Tod ihres Vaters den Thron besteigt. Denn jetzt hat sie einen weiteren Vorwand, den Anspruch ihres Sohnes auf den Thron geltend zu machen. Wird es jetzt zum Krieg zwischen den Targaryens kommen? Im Trailer zu Folge 9 hört man Alicient sagen: „Er wollte, dass Aegon König wird“. Der Kampf um den Eisernen Thron ist also eröffnet und der "Tanz der Drachen" beginnt!

*Affiliate Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->