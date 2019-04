Hot-List: 10 typische Mädchen-Sätze ...

...und was sie wirkilch bedeuten!

1 "Ich bin nicht zickig!" ("Pffft, geh doch zu der blöden Kuh, deren Facebook-Foto du geliked hast ...")

2 "Wie war die Party?" ("Mit wem warst du da? Wen hast du getroffen - etwa deine blöde Ex? Hast du mit der sogar geredet?!")

3 "Ja, den Film (die Serie/das Spiel) kenn ich!" ("Kein Plan, was das ist, aber ich werd's mal googeln ...")

4 "Was hast du gestern gemacht?" ("Ich hab ganz genau gesehen, dass du die ganze Zeit online warst - aber du hast mich nicht angeschrieben. Also: Mit WEM hast du gechattet?!")

5 "Hahaha. Der war gut!" ("Ich hab den Witz nicht verstanden, aber lach jetzt einfach trotzdem mal!")

6 "Freitagabend? Da hab ich noch nichts vor. Ja, da könnten wir uns treffen ..." (Ich war da eigentlich schon mit 'ner Freundin verabredet, aber das sag ich ab!")

7 "Ich kann das allein!" ("Hilf mir!")

8 "Ich mag so typischen Mädchen-Kram nicht." ("Ich LIEBE shoppen und schminken etc. - will aber nicht, dass du mich für eine Tussi hältst!")

9 "Ruf mich später an." ("Wenn du's nicht machst, werde ICH dich anrufen. Solange, bis du rangehst!")

10 "Du bist süß!" ("Ich find dich toll, lustig und hab dich gern!")