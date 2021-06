Horrorfilm: "House At The End Of The Street" (2012)

"House At The End Of The Street" erzählt die etwas andere Liebesgeschichte. Elissa zieht mit ihrer Mutter in einen kleinen abgelegenen Ort. Doch die Stadt birgt ein dunkles Geheimnis. Vor wenigen Jahren passierte im Nachbarhaus ein Mord. Die Tochter tötete ihre Eltern im Schlaf und verschwand spurlos. Zurück blieb nur ihr Bruder Ryan. Elissa und er kommen sich trotz dieses schrecklichen Ereignisses näher. Doch je enger die Beziehung wird, desto stärker werden sie in eine unheimliche Situation gezogen ...