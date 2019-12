Horoskop: Wassermann (20.01.-18.02.)

Wassermänner erwarten in der Partnerschaft gewisse Freiheiten. Er gehört eher zu den Menschen, die kaum eifersüchtig in der Beziehung sind. Damit muss man umgehen können. Manch einer würde sich in der Liebe zu einem Wassermann nicht genug beachtet fühlen. Der verspielte Wassermann braucht einen toleranten und flexiblen Partner, der ihm auch mal kleine Fauxpas verzeihen kann. Das Sternzeichen träumt von einem Schatz an seiner Seite, der ihn so akzeptiert wie er ist, ohne ihn verändern zu wollen.