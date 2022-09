Horoskop: Dieser "Fate: The Winx Saga"-Charakter passt zu deinem Sternzeichen

Alle reden nur noch über "Fate: The Winx Saga". 2021 ging die Serie an den Start und am 16. September 2022 wurde die 2. Staffel veröffentlicht. Endlich! 🥰 Du bist ein Fan der Serie? Sehr gut! Wir sagen dir, zu welchem Serien-Charakter dein Sternzeichen passt!