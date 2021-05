Der Löwe (23. Juni – 22. August) kann durch seine feurige und temperamentvolle Art oftmals sehr grob sein. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, ist es schwer, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Deswegen wird die radikale und unerbittliche Art des Sternzeichens oft als größte Schwäche bezeichnet. Um an sein*ihr Ziel zu kommen, würde der Löwe (fast) jedem mit seiner Pranke eine mitgeben. Privat, beruflich, der Löwe holt sich eben das, was er möchte.