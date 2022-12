„His Dark Materials“ Aus nach Staffel 3: Stars kämpfen weiter

Sie wurden gemeinsam vor der Kamera erwachsen: Die beiden Jungschauspieler Dafne Keen und Amir Wilson feierten vor rund drei Jahren mit der Fantasy-Serie “His Dark Materials” ihren internationalen Durchbruch.

Jetzt stehen sie mit der dritten und letzten Staffel zwar vor dem Ende ihrer gemeinsamen Serien-Reise, aber noch ganz am Anfang ihrer steilen Karriere. Die 17-jährige Dafne Keen verriet dazu im Interview mit BRAVO:

“Ich muss ehrlich zugeben, dass ich traurig bin, mich von all den wundervollen Leuten verabschieden zu müssen. Wir haben zusammen so viel Unglaubliches erlebt und ich denke noch heute gerne an die tolle Zeit am Set zurück. Wir können uns alle glücklich schätzen, dass wir die Möglichkeit hatten, über drei Staffeln zusammenarbeiten zu dürfen. Ich weiß, dass sich jetzt eine neue, spannende Türe für uns alle öffnet.”

Ihr 18-jähriger Schauspielkollege Amir Wilson fügte mit einem Lächeln hinzu:

“Wir haben die letzten Jahre so viel Zeit in diese Serie investiert und den Großteil unseres Lebens miteinander verbracht. Das macht den Abschied natürlich umso schwerer.”